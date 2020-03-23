«Надолго ли меня хватит»: Семенович измучилась пребыванием на карантине

40-летняя Анна Семенович измучилась пребыванием на карантине. Из-за пандемии коронавируса многие знаменитости на время лишились работы: в столице и области закрылись театры и фитнес-центры, местных жителей попросили по возможности воздержаться от появления в местах массового скопления.

Не привыкшая отдыхать Анна призналась: самоизоляция дается ей с трудом. У певицы освободилось время, которое она старается проводить продуктивно – занимается бытом, много читает. По словам артистки, несмотря на уникальную возможность восстановить силы, она очень скучает по работе и рассчитывает как можно быстрее вернуться на сцену.

«Я уже привыкла к домашнему режиму, но надолго ли меня хватит, вот в чем вопрос. Сейчас на домашке я кайфую от готовки, неспешных бесед и просмотров сериалов. Но если честно, я очень соскучилась по сцене, хочу петь для вас, танцевать с вами и смотреть в ваши улыбающиеся лица. Надеюсь, скоро все наладится и мы снова увидимся», — высказалась она.

В свою очередь, в комментариях люди предложили Семенович последовать примеру коллег и организовывать домашние концерты. Другие поддержали любимицу словесно и призвали ее «держаться». «Анна, вы великолепны, возвращайтесь на сцену скорее», — сошлись во мнениях мужчины.