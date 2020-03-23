«Провожу время с сыном»: Ольга Куриленко поделилась редким семейным фото

В течение недели украинская и французская актриса, звезда картины о приключениях Бонда «Квант милосердия» Ольга Куриленко боролась с опасной инфекцией COVID-19. В настоящее время болезнь отступила, и сейчас 40-летняя звезда приходит в себя. Она рассказала своим подписчикам, с которыми регулярно делится новостями о себе, как ее самочувствие.

«Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном», — подписала актриса редкое фото с маленьким сыном.

На снимке у Куриленко на коленях сидит ее 4-летний сын Александр. Мама с мальчиком расположились у камина, при этом у звезды на лице — защитная медицинская маска.

Актриса вспоминает, что в первую неделю болезни она спала по 12-16 часов в сутки — высокая температура и сильная усталость не покидали. А еще дико болела голова. Кашель появился не сразу, а только на второй неделе. Вдобавок звезда на время недомогания лишилась обоняния.