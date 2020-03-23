«Моя жизнь»: Джиган поделился совместным снимком с сыном из дома

Джиган поделился с подписчиками совместным снимком с сыном из дома. В минувшие выходные рэпер вместе с супругой Оксаной Самойловой и детьми прилетел из Майами в Москву. Сначала в СМИ появилась информация о том, что модель якобы летит в Россию без мужа, но позже семью в полном составе заметили сначала в аэропорту американского города, а затем и в воздушной гавани Москвы.

Вернувшись, Самойлова сразу же приступила к решению местных задач. Так, она начала разбирать чемоданы, которых, к слову, оказалось больше десятка, убирать елку и наводить порядок в квартире. Устименко, судя по всему, стал наблюдать за поведением маленького Давида. Именно в этот момент многодетный отец и сделал кадр.

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«Моя жизнь», — сопроводил он душевной подписью фото.

Не все подписчики, впрочем, обрадовались увиденной картине. Некоторые предположили, что мальчик боится своего отца, потому что в кадре он выглядит испуганным. «Давид будто бы боится бати, по глазам видно», «Малыш на Оксану похож».

Другие обратили внимание, что Устименко вновь стал покрываться растительностью (ранее он сбрил брови и бороду). Третьи попросили рэпера быть более чутким к близким. «Какие вы клевые», «Береги свою семью», — написали они.