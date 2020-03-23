«Папа вышел»: Кудрявцева показала, как проводит время с мужем и дочкой

Телеведущая гуляет с наследницей только во дворе собственного дома.

Лера Кудрявцева не так давно успела отдохнуть в Дубае. Там она провела время со своей мамой. Телеведущая купалась, загорала и выгуливала новые наряды.

А по возвращении в Москву блондинка вернулась к работе. Однако большую часть времени Лера все же проводит дома. Она посвящает время мужу Игорю Макарову и дочке Марии.

Пока телеведущая находилась в отъезде, за крохой приглядывал папа. Теперь Кудрявцева с радостью сама играет с наследницей. Накануне она с ней погуляла, но не в парке, а во дворе дома. Там специально для такого случая установлены качели. Мария в пуховике Burberry и вязаной шапке розового цвета с бантом качалась и наблюдала за мамой.

«Папа вышел», — воскликнула Лера, показав, как мимо к ним идет ее муж.

Девочка с серьезным видом смотрела на своего отца. Многих поклонников умилили трогательные кадры. Им нечасто удается лицезреть близких телеведущей. Они рады тому, что у блондинки появилось больше времени, которое она проводит с семьей.

К слову, так же поступил и Сергей Лазарев. Он отменил концерты и наслаждается редкими моментами, когда может целые дни быть с дочкой Анной и сыном Никитой.