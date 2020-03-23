«Большая беда»: Сергей Маковецкий поделился переживаниями из-за карантина

Отмена международных мероприятий и знаковых событий из-за пандемии коронавируса пошатнула не только привычный уклад населения, но и ударила по экономике шоу-бизнеса. Отмена концертов и зарубежных гастролей оставила многих отечественных звезд без работы, закрытие театров – без кассы и заработка служителей Мельпомены.

Актер Сергей Маковецкий рассказал, что только на возврате билетов театр Вахтангова, в котором он играет уже 40 лет, потерял почти 50 миллионов рублей.

«К сожалению, театр Вахтангова до 12 апреля не играет и не будет играть ни одного спектакля, — приводит слова знаменитого артиста сайт WomanHit. — «Получается такая ситуация, что, с одной стороны, у тебя вроде бы длительные каникулы, с другой — большая беда для театра».

Известный актер считает, что в ситуацию должно вмешаться правительство страны и оказать посильную помощь в этой беде. К примеру, разрешить проводить спектакли для полупустого зала.