«Он принимает мои желания»: дочь Виторгана откровенно рассказала об отношениях с отцом

23-летняя дочь Максима Виторгана откровенно рассказала об отношениях с отцом. Полина, как и ее знаменитый папа, избрала для себя актерский путь: известность она приобрела благодаря участию в сериалах «Майские ленты» и «Дневник доктора Зайцевой».

Девушка отмечает: родители ни разу не пытались влиять на ее выбор, однако она сама при необходимости нередко приходит к родителю, чтобы спросить у него совета.

«Я благодарна папе, потому что он всегда говорит честно. Когда я выпускаю спектакли или в любой другой момент, если мне надо, я его зову. Я знаю, что он мне всегда честно скажет. Не будет такого: «Ой, доченька моя, ты такая прекрасная». Папа всегда принимает мои желания, никогда не давит, не пытается менять. Родители дают мне свободу, и это очень круто», — отметила она.

Упомянула Полина и свои взаимоотношения с маленьким братом Платоном: мальчик появился в браке Виторгана с Ксенией Собчак. Девушка отметила, что считает малыша очень крутым.