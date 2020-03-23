Барбара Брыльска опровергла слухи об онкологическом заболевании

Актриса заявила, что с ней все в порядке.

Утром в понедельник, 23 марта, в СМИ появилась информация о том, что актриса Барбара Брыльска была госпитализирована и начала активно бороться с онкологическим заболеванием. Журналисты даже уточнили, что у актрисы рак языка.

Однако позже 78-летняя Барбара опровергла все слухи и заявила, что никакого рака у нее нет. Более того, вопрос журналиста изрядно напугал Брыльску, сообщает издание «Звезда». В итоге актриса заметила, что эти слухи какие-то странные, но к счастью, правды в них нет.

В данный момент Брыльска проживает в столице Польши, Варшаве. Как и многие жители планеты, звезда находится на карантине из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса. Напомним, актриса известна прежде всего по роли Надежды Шевелевой, главной героини фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова.