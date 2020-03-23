Натянули: видео облачения Ким Кардашьян в латексный костюм взорвало Сеть

На прошедшей в марте Неделе моды в Париже мировая знаменитость Ким Кардашьян блистала буквально и фигурально: она сменила несколько обтягивающих латексных костюмов от своего любимого бренда Balmain. Никто даже не подозревал тогда, каких усилий это стоило звезде. Хотя на фотографиях из Инстаграм-аккаунта знаменитости было заметно, как сильно натянулся латекс на выдающихся бедрах и ягодицах Кардашьян.

Убедиться, что красота требует от Кардашьян жертв, пользователи Всемирной паутины в очередной раз смогли, когда в Сети появилось видео, как Ким облачалась в свой латексный наряд.

Крики, ругань, стоны и вздохи – это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Красотка с пышными формами едва втискивалась в штаны, которые, кажется, вот-вот лопнут от объемов Ким.

Меньше чем за сутки видео из реалити-шоу о звездном американском семействе Кардашьян-Дженнер уже посмотрели полмиллиона зрителей.