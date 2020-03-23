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Натянули: видео облачения Ким Кардашьян в латексный костюм взорвало Сеть

Поклонники увидели, как одевали знаменитую фигуристую модель в облегающий наряд.

Натянули: видео облачения Ким Кардашьян в латексный костюм взорвало Сеть
Ким Кардашьян. Фото: Globallookpress

На прошедшей в марте Неделе моды в Париже мировая знаменитость Ким Кардашьян блистала буквально и фигурально: она сменила несколько обтягивающих латексных костюмов от своего любимого бренда Balmain. Никто даже не подозревал тогда, каких усилий это стоило звезде. Хотя на фотографиях из Инстаграм-аккаунта знаменитости было заметно, как сильно натянулся латекс на выдающихся бедрах и ягодицах Кардашьян.

Ким Кардашьян. Фото: Instagram.com/kimkardashian

Убедиться, что красота требует от Кардашьян жертв, пользователи Всемирной паутины в очередной раз смогли, когда в Сети появилось видео, как Ким облачалась в свой латексный наряд.

Крики, ругань, стоны и вздохи – это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Красотка с пышными формами едва втискивалась в штаны, которые, кажется, вот-вот лопнут от объемов Ким.

Меньше чем за сутки видео из реалити-шоу о звездном американском семействе Кардашьян-Дженнер уже посмотрели полмиллиона зрителей.

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BalmainКардашьянКим Кардашьянмодный lookмодный образмодный показ
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