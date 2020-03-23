«События подкосили меня»: Успенская потеряла сознание из-за переживаний о дочери

Стресс довел 66-летнюю Любовь Успенскую до потери сознания. О том, что у певицы возникли проблемы со здоровьем, артистка сама рассказала подписчикам на личной странице в Instagram. Какой месяц подряд исполнительница городских романсов не может наладить отношения с дочерью Татьяной. Ранее девушка заявила, мать держала ее в неволе, мешала ей развиваться и прилюдно унижала. Позже между родственницами произошло потепление, но ненадолго: на днях Плаксина появилась на «Пусть говорят», где вновь рассекретила нелицеприятные вещи о матери.

Успенская рассказала, что очередное интервью дочери сильно ударило по ней. Из-за очередного нервного всплеска Любовь даже потеряла сознание и больно ударилась головой.

«Все события, которые происходили в последнее время, конечно же, подкосили меня. Я не могла еще какое-то время прийти в себя. И только сегодня утром я почувствовала себя лучше. Проснувшись, я поняла, что жизнь прекрасна, что я сильный, здоровый человек. Друзья, запомните! Ничто нас не сломает!», — заявила она.

Сейчас Успенская чувствует себя намного лучше: у нее появилось желание творить и развиваться. За время отсутствия у певицы накопилось много работы, поэтому она намерена вернуться и приступить к съемкам клипов и записям новых песен. Пока же Любовь находится дома и старается увлечь себя кулинарией. Так, певица лично испекла венские вафли и украсила их черникой и мятой.

«Решила напомнить себе и друзьям, что я еще и неплохой повар. Никакие невзгоды не смогут нас одолеть», — резюмировала она.