Соловьев не обиделся на кавээнщиков за шутку про недвижимость в Италии

В последнем выпуске юмористического шоу КВН была шутка о людях, которые смогли вляпаться в неприятные истории. Помимо Греты Тунберг, злой пассажирки такси и Ольги Бузовой, в список неудачников попал и известный телеведущий Владимир Соловьев. Команда «Тихие истории» отметила стиль Соловьева и заявила, что он донашивает вещи за актером Стивеном Сигалом, а также вспомнила о его недвижимости в Италии под песню группы «Анимация» «Я люблю свою родину! Вроде бы».

Шутка оказалась настолько хороша, что Владимир не смог ее игнорировать и дал небольшой комментарий изданию «Подъем». По словам Соловьева, авторы шутки просто не представляют себе, насколько высок Стивен Сигал. При этом он остался немного недоволен шуткой про Родину и заметил, что Россию он действительно и по-настоящему любит, а недвижимость за границей не запрещена.

Также Соловьев отметил, что считает подобное упоминание признанием.