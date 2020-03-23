«И в грусти, и в печали»: дочь Заворотнюк в нежно-оливковом костюме прогулялась с подругой

Анна не смогла отправиться за границу из-за коронавируса, но это не помещало ей провести время с подругой.

Анастасия Заворотнюк уже семь месяцев находится в больнице. Первое время о состоянии актрисы ничего не было известно. Потом подтвердились слухи, что она тяжело больна. Близкие стараются поддерживать звезду сериала «Моя прекрасная няня». По некоторым данным, мама каждый день навещает артистку, а муж Петр Чернышев почти не отходит от нее. Молится за нее и старшая дочка Анна Заворотнюк. Девушка в последнее время стала делиться своими мыслями и переживаниями с поклонниками.

Девушка не скрывает, что у нее сложный период в жизни. Она ищет поддержку среди своих подписчиков. Наследница актрисы продолжает надеяться и верить, что ее мама скоро поправится. Недавно она рассказала о своем детстве, порассуждала о канонах красоты и дуализме. А уикенд Анна провела со своей подругой детства, которая приехала к ней. Она пояснила, что собиралась отправится с ней в поездку за границу, но все планы изменились из-за коронавируса.

Однако девушка отправились гулять по лесу. Для такого случая дочь Заворотнюк облачилась в уютный спортивный костюм нежно-оливкового цвета и голубой бомбер. Она дала понять, что подруга всегда ее поддерживает в трудных ситуациях.

«Для меня таким радостным моментом стала встреча с моей подругой детства. Сколько связано с ней разных воспоминаний! И веселых, и смешных, и порой нелепых. Но всегда эти воспоминания доставляют мне огромную радость. И в грусти, и в печали, и в светлые моменты она всегда со мной рядом, даже если находится на другом конце света. В плохом ищи хорошее. Из-за карантина она не может вылететь за границу, где она живет. У нас были большие планы: выставка Дали, спектакль в Гоголь-центре „Сестра моя-жизнь“ по Пастернаку. Но коронавирус круто поменял планы всех и наши тоже. И во избежание людных мест мы решили отправиться на прогулку в лес», — поделилась девушка.

Анна отметила, что нужно ценить каждый момент в жизни. Поклонники не только восхитились дочерью Анастасии, но и отметили, что дружба очень важна. «Красавица такая. Скорейшего выздоровления мамочке, мы молимся за нее», «Красотки, очень милые», «Дружба прекрасна», — прокомментировали пост подписчики. Одна из пользовательниц Сети спросила, как поживает годовалая сестра Анны Мила. «Все хорошо», — заверила она.