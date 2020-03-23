«Какая Лиза смешная!»: Максим Галкин поделился архивными видео с двойняшками

Максим Галкин и Алла Пугачева являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Разница в возрасте в 27 лет не мешает им быть счастливыми. Примадонна давно не обращает внимание на осуждения и сама любит пошутить над тем, что у нее молодой супруг. Пара воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. В этом году они должны пойти в школу. А пока они занимаются дома французским языком и другими предметами, а в период карантина играют, смотрят фильмы и проводят время с родителями.

Галкин обычно часто находится в разъездах. Но из-за пандемии коронавируса шоумен решил обезопасить себя, поэтому самоизолировался. Он впервые за долгое время смог расслабиться и заняться домашними делами. Дело дошло до разбора архивных фото и видео. В соцсети Максим поделился редкими кадрами, на которых его дети запечатлены совсем маленькими. Он показал, как отдыхал с ними на природе.

На видео шоумен валяется на пледе среди травы. У Лизы уже кудрявые волосы, но не длинные. А Гарри в слюнявчике улыбается. Тогда малыши еще не умели разговаривать.

«Уж простите за банальность, но как летит время! Когда я рос, фразы мамы про то, что вот совсем недавно я был маленьким и славным, а сейчас, мол, уже здоровый лоб, казались мне частью родительской сентиментальности, а теперь понимаю это ощущение щемящей беспомощности от бесповоротности изменений в любимых человечках, каждую минуту общения с которыми ты хочешь запечатлеть в сердце!» — написал Галкин.

Поклонники пришли в восторг от видео. Они умилились детям Пугачевой. «Карапузы какие были», «Какая Лиза смешная», «Какие милейшие пупсики», «Боженька мой, зефирчики солнечные!», «На них можно смотреть вечно», «Чудо дети», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что раньше Галкин показал наследникам, какие они были в раннем детстве. Они не поверили, смотря на кадры, приняв себя за других малышей.