«Жуткая графомания»: Галкин указал Рудковской на ее невежество

В личном аккаунте в Инстаграм продюсер Яна Рудковская по традиции опубликовала свой завтрак и поделилась стихотворением на злобу дня. Она подписала в публикации:

«Наш Александр Сергеевич Пушкин, находясь на карантине по поводу холеры в Болдино, обращается к нам сегодняшним!!».

Ниже Рудковская привела пять четверостиший авторства великого русского поэта. Однако Максим Галкин поспешил устранить недоразумение, указав, что строки не похожи на пушкинское творчество:

«Если это писал Пушкин, в чем я очень сомневаюсь, то это худшее его стихотворение. Во время карантина холерного он много чего гениального написал, но это похоже на подделку современных стихоплетов, которые набросали в одну кучу поэтических штампов, ассоциирующихся с великим классиком. Жуткая графомания», — указал на недочеты телеведущий.

С Галкиным согласились многие подписчики. Они добавили ,что вспышка холеры, о которой идет речь в тексте, случилась в 1830 году, хотя стихотворение датировано 1827 годом. Сама Рудковская ничего не ответила телеведущему.