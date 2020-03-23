Истинный джентльмен: Дэвид Бекхэм записал трогательное послание ко Дню матери

В минувшее воскресенье, 23 марта, жители Великобритании отмечали День матери. А так как этот праздник касается буквально всех, то футболист Дэвид Бекхэм выложил очень трогательный пост в свой официальный аккаунт в Instagram. На серии фотографий изображены главные женщины в его жизни — любимая жена Виктория, мама Сандра и теща Джеки Адамс.

Спортсмен также добавил подпись, которая растрогала всех поклонников футболиста. Бекхэм пожелал счастья самым удивительным мамам на свете и отметил, что всех их он крепко любит. Дэвид сожалеет, что в этом году большая семья не смогла собраться вместе, но никто не должен забывать, как сильно он скучает по лучшим мамам в своей жизни.

Футболист также записал обращение в сторис, в котором попросил людей со всего мира не забывать об этом празднике и вспоминать о своих мамах почаще, особенно о женщинах, которые работают в сфере здоровья, сейчас им особенно важна забота и тепло.