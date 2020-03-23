«Великий уравнитель»: Мадонна нестандартно высказалась о коронавирусе

В связи с масштабом распространения, который приобрел новый вирус COVID-19, многие влиятельные люди считают долгом высказать свое мнение об этой глобальной проблеме. Сидя в молочной ванне, знаменитая мировая звезда сцены, 61-летняя певица Мадонна, рассказала, что думает по поводу коронавируса. Видеоролик она выложила в своем аккаунте в «Инстаграме».

«Его не волнует, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель», — считает знаменитость.

Мадонна подписала свое видео «COVID-19 без дискриминации». Звезда уверена, что перед ним все равны, и это «прекрасно». И то, что все мы находимся в равных условиях перед ним, означает, что «если корабль пойдет ко дну, мы утонем вместе».

В настоящее время, по последним данным, разгул коронавируса зафиксирован в 196 странах мира. Всего выявлено 337973 случаев заражения, погибло от инфекции 14554 человека.