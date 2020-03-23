«На Матильду Шнурову похожа»: Лопырева представила свою маму-модель

Виктория Лопырева представила в Сети свою маму Ирину. Когда-то она работала моделью и была довольно известной на своем поприще, ныне красотка переквалифицировалась в бизнес-леди, но не потеряла привлекательности и удивительной фотогеничности.

На снимке, который мисс Россия разместила в Instagram, Ирина Лопырева поражает своей молодостью и обаянием.

«У красивой мамы — красивая дочь. Берегите друг друга», «Мамочка Виктории — просто красавица», «Маман — просто роман. Можно подумать, что две сестры», — наперебой пишут комплименты фолловеры звезды.

Однако не обошлось и без сарказма. Кое-кому показалось, что женщина, имеющая 36-летнюю дочь, не может так обворожительно выглядеть. Нашлись и те, кто нашел сходство между мамой Лопыревой и бывшей женой Сергея Шнурова.