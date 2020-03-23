Владимир Андреев вспомнил, как Наталья Селезнева прижгла сигарету об его руку

Актер Владимир Андреев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свое знакомство с женой Натальей Селезневой. Это случилось в 1968 году на съемках картины «Калиф-аист». В этом году они отмечают с женой уже золотую свадьбу. При этом были в их жизни разные периоды. Порой они ссорились и выясняли отношения.

«Когда я увидел Наталью Селезневу, то не знал, кто она такая. Хотя она уже к тому времени снялась в комедии Гайдая. Я понял, что это судьба. Ну я-то был тоже ничего. Я долго не делал предложение. У меня просто не было жилплощади. Тем более ее артисты отговаривали выходить за меня замуж. Все говорили, что я старшее ее на 15 лет. Мне, конечно, было обидно». Владимир Андреев

Как отметил актер, он никогда не ревновал жену к успеху. «Я всегда смотрел и радовался за нее. Она, конечно, сложный человек. Но я терплю. У меня есть театр, внуки и поэзия, без которой жить нельзя», — сказал Андреев.

Вспомнил он и скандальный эпизод, когда супруга приревновала его к другой актрисе. «Она подумала, что я кокетничаю с артисткой театра. Селезнева просто взяла сигарету и прижгла ее об мою руку. Ожог остался до сих пор на моих ладонях. Я вытерпел и пошел дальше», — заметил Владимир Андреев.