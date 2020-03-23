«Запомню на всю жизнь»: Лолита призналась, что из-за разрыва с мужем подсела на наркотики

В настоящий момент активно обсуждается разрыв Лолиты Милявской с ее пятым мужем — тренером по сквошу Александром Ивановым. Однако совсем другой брак и другой разрыв тяжелее всего отразился на жизни и здоровье певицы.

С 1988 по 2000 год звезда была замужем за Александром Цекло, работая с ним в дуэте. После развода с музыкантом артистка стала употреблять наркотики. Об чем честно рассказала во время прямого эфира Насти Ивлеевой в Instagram. «Белый порошок» Лолита начала принимать в 40 лет и продлилось это около 12 месяцев.

«Этот год я запомню на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что еще немножко и я сдохну», — сказала она.

Чтобы избавиться от зависимости, ей пришлось перелопатить кучу литературы, и это дало результат. Однако наркотики дают о себе знать сейчас. По словам звезды, теперь из-за запрещенных веществ она испытывает проблемы с сосудами.