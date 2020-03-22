«Ох, вот это размах»: Лорак в облегающем трико показала вертикальный шпагат

На личной страничке в Instagram экс-супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу опубликовала фотоподборку, состоящую из нескольких черно-белых снимков. На одном из фото 41-летняя Ани Лорак показала вертикальный шпагат, используя в качестве опоры шведскую стенку.

«Всегда можно улучшать себя!» — отметила певица.

Перед объективом фотокамеры украинская певица предстала в облегающем трико и кроп-топе, сделав акцент на талию. Поклонники знаменитости не оставили без внимания свежие снимки Ани. Напомним, что артистка строит отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Примечательно, что возлюбленный Лорак не только покорил сердце своей второй половинки, но и подружился с дочерью Ани — девятилетней Софией. Наследница украинской исполнительницы с пониманием отнеслась к тому, что ее родители стали жить отдельно. Певица призналась, что и раньше Мурат появлялся на семейных праздниках скорее как гость. Он часто отсутствовал дома, уделяя все свое внимание бизнесу.