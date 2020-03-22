«Ох, вот это размах»: Лорак в облегающем трико показала вертикальный шпагат

На личной страничке в Instagram экс-супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу опубликовала фотоподборку, состоящую из нескольких черно-белых снимков. На одном из фото 41-летняя Ани Лорак показала вертикальный шпагат, используя в качестве опоры шведскую стенку.
«Всегда можно улучшать себя!» — отметила певица.
Перед объективом фотокамеры украинская певица предстала в облегающем трико и кроп-топе, сделав акцент на талию. Поклонники знаменитости не оставили без внимания свежие снимки Ани. Напомним, что артистка строит отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Примечательно, что возлюбленный Лорак не только покорил сердце своей второй половинки, но и подружился с дочерью Ани — девятилетней Софией. Наследница украинской исполнительницы с пониманием отнеслась к тому, что ее родители стали жить отдельно. Певица призналась, что и раньше Мурат появлялся на семейных праздниках скорее как гость. Он часто отсутствовал дома, уделяя все свое внимание бизнесу.
«Дива! Шикарная фигура. Идеал женской красоты», «Фигурка идеальная», «Стройная, как тростинка», «Ох, вот это размах!!», «Невероятная фигура!! Вы наша мотивация», «Восхитительная!!» — обратились к певице ее верные почитатели.