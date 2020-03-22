«В Аргентине все ходят к психологам, а выгульщики собак получают около 50 тысяч рублей в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Татьяна Абрамова поделилась своей болью»
Лера Кудрявцева

«Ох, вот это размах»: Лорак в облегающем трико показала вертикальный шпагат

Украинская исполнительница на карантине не пропускает тренировок и упражнений на растяжку.

«Ох, вот это размах»: Лорак в облегающем трико показала вертикальный шпагат
Ани Лорак (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram экс-супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу опубликовала фотоподборку, состоящую из нескольких черно-белых снимков. На одном из фото 41-летняя Ани Лорак показала вертикальный шпагат, используя в качестве опоры шведскую стенку.

«Всегда можно улучшать себя!» — отметила певица.

Перед объективом фотокамеры украинская певица предстала в облегающем трико и кроп-топе, сделав акцент на талию. Поклонники знаменитости не оставили без внимания свежие снимки Ани. Напомним, что артистка строит отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Примечательно, что возлюбленный Лорак не только покорил сердце своей второй половинки, но и подружился с дочерью Ани — девятилетней Софией. Наследница украинской исполнительницы с пониманием отнеслась к тому, что ее родители стали жить отдельно. Певица призналась, что и раньше Мурат появлялся на семейных праздниках скорее как гость. Он часто отсутствовал дома, уделяя все свое внимание бизнесу.

Певица Ани Лорак
Ани Лорак в облегающем трико подчеркнула талию кроп-топом (Фото: Instagram.com/anilorak)

«Дива! Шикарная фигура. Идеал женской красоты», «Фигурка идеальная», «Стройная, как тростинка», «Ох, вот это размах!!», «Невероятная фигура!! Вы наша мотивация», «Восхитительная!!» — обратились к певице ее верные почитатели.

Тэги

Ани ЛоракАни Лорак последние новостиестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНовости googleШпагат
Loading...