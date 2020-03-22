Выступление Эминема на церемонии «Оскар» едва не закончилось провалом

Артист признается, что никогда не будет пересматривать видеозапись своего выступления.

Всемирно известны рэп-исполнитель Эминем был буквально на вершине музыкального олимпа в конце 90-х, но потом его потеснили более успешные исполнители. На церемонии вручения кинопремии «Оскар-2020» музыкант вновь показал, кто настоящий король рэпа, но как выяснилось совсем недавно, то легендарное исполнение Lose Yourself было буквально на грани срыва.

Как рассказал Эминем изданию NME, из-за небольшой технической неполадки все выступление могло пойти насмарку. Во время выхода на сцену все было хорошо, но в процессе выступления аппаратура, необходимая артисту для того, чтобы слышать звук, буквально свалилась и болталась на уровне колен. Разумеется, певец прекрасно знал текст песни, но такие мелочи выбивают из равновесия. По словам Эминема, он никогда не хочет видеть видеозапись своего выступления, так как воспоминания о том моменте вызывают в нем только гнев.