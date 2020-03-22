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Шпион поневоле: Дэниел Крейг никогда не мечтал о роли Джеймса Бонда

В детстве актер представлял себя супергероем, а не секретным агентом.

Шпион поневоле: Дэниел Крейг никогда не мечтал о роли Джеймса Бонда
Дэниел Крейг. Фото: globallookpress

На фоне переноса выхода новой картины про Джеймса Бонда «Не время умирать» актер Дэниел Крейг все чаще дает интервью для различных изданий и делится последними крупицами информации о фильме, раз уж зрителям приходится ждать премьеру. В недавнем интервью для издания Saga актер поделился подробностями о съемке и рассказал немного о своем детстве.

Как выяснилось, Дэниел никогда не горел желанием играть секретного агента, его куда больше привлекали супергерои. В детстве он предпочитал играть с друзьями не в войнушку, а в сражения супергероев и при этом будущий актер мечтал быть Суперменом или Человеком-пауком, ну или на худой конец, ковбоем. Кстати, эта мечта все же частично осуществилась, на съемочной площадке картины «Ковбои против пришельцев».

При этом актёр добавил, что ему очень повезло получить одну из лучших ролей в фильмах и сыграть агента 007.

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