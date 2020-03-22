Супруга актера Идриса Эльбы заразилась коронавирусом

Пока эпидемия коронавируса не побеждена, следует быть максимально осторожными и не подвергать свое здоровье опасности. К сожалению, супруга актера Идриса Эльбы решила жить по своим правилам и в итоге нелепо заразилась коронавирусом. Напомним, недавно актер узнал, что присоединился к многотысячной армии зараженных коронавирусом. Его супруге Сабрине было предложено пожить отдельно, чтобы не подвергать себя опасности, но она решила не покидать мужа и понадеялась на средства безопасности и личную гигиену. К сожалению, эти меры не помогли, как сообщает издание Daily Mail, женщина заразилась вирусом.

По словам Сабрины, она не хотела покидать супруга, в итоге спустя неделю после известий о заболевании Идриса она также заразилась. По словам женщины, она чувствует себя неплохо и не чувствует болезнь, так же, как и ее муж.

Напомним, 16 марта стало известно, что Идрис Эльба заразился коронавирусом.