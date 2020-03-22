«Ну вот как так?»: 11-летняя дочь Витаса перепела своего отца

Витаса перепели! И сделала это его собственная дочь. Об этом сам певец сообщил в Instagram, выложив видео, как 11-летняя Алла поет в караоке его знаменитую «Оперу № 2». На видео, когда девочка осилила его фальцетную партию, артист ликовал от восторга.

«Дочь перепела меня. Ну вот как так?» — написал Витас под роликом.

Напомним, что в последние годы Витас не столько популярен в России, сколько в Китае (там он народный артист). В Поднебесной у певца огромный фанклуб. Даже, когда там началась эпидемия коронавируса, мужчина продолжал гастролировать по восточной стране.

Большим количеством китайских поклонников может похвастаться и юная Алла Грачева. Она участвовала в местном шоу талантов и снималась в кино.

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Добавим, что у артиста подрастает еще 5-летний сын Максим. Кто знает, что будет, когда он возьмет в руки микрофон…

А пока, как вы считаете, смогла ли Алла «переголосить» своего отца?