Джиган вернулся в Москву

Певец Джиган вместе со своей супругой Оксаной Самойловой и детьми был замечен в аэропорту Москвы, артист вернулся домой после не самого приятного времяпровождения в Майями. Казалось, что может произойти плохого в месте, где яркое солнце светит почти 24 часа в сутки. Однако Джиган был крайне продуктивен: успел поссориться со многими старыми знакомыми из мира шоу-бизнеса, в прямом эфире Instagram отправил несовершеннолетнюю дочь за спиртными напитками, а главное, несколько дней провел в заведении для алко- и наркозависимых. Однако Денис Устименко-Вайнштейн (так на самом деле зовут Джигана) все же вернулся в Россию, преодолев все трудности.