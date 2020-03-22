Сын актрисы Елены Яковлевой сделал новые татуировки на лице

Сын актрисы Елены Яковлевой продолжает шокировать публику своей любовью к татуировкам. Еще в конце прошлого года Денис Шальных заявил о желании свести все чернила с лица и даже приступил к работе над восстановлением первозданной внешности, при этом молодой человек говорил, что все рисунки на теле были лишь ошибками молодости и он их успешно перерос.

Однако прошло всего четыре месяца и Денис снова взялся за старое, на лице сына актрисы появились новые надписи, которые не смыть без помощи мощного лазера. С одной стороны нецензурная надпись на английском, а с другой — предложение прокатиться, тоже не на русском. Как сообщает издание Starhit, Шальных в данный момент переживает расставание с любимой девушкой, и если раньше он хотел сделать свое лицо чистым ради нее, то сейчас необходимость в этом пропала.