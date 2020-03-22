«Вынуждены работать, рискуя здоровьем»: Караулова раскритиковала полумеры карантина

По мнению певицы, изоляции лучше быть более жесткой, но менее длительной.

Пока другие звезды по десятому кругу перечисляют меры профилактики коронавируса, выпускница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова подняла другую важную тему.

31-летняя певица призналась в Instagram, что она в ужасе от того, сколько людей сейчас остались без работы и без денег на неопределенный срок, сколько предприятий малого бизнеса прогорело. Речь идет о повсеместном карантине, из-за которого многие развлекательные мероприятия были отменены, а места досуга перестали работать.

«В чем прикол закрыть все учебные заведения, кинотеатры, фитнес-центры, музеи, но не закрыть метро, торговые центры, места общественного питания и много чего еще?» — удивляется артистка.

По мнению Карауловой, все граждане должны были бы основательно сесть на карантин, без полумер, тогда он продлился бы не два-три месяца, как прогнозируют, а пару-тройку недель.

«Сейчас многие люди вынуждены работать, рискуя здоровьем, потому что непонятно, что дальше — смогут ли они зарабатывать дальше? Официанты в заведениях, водители, кассиры в магазинах – все без масок и перчаток, так как руководство не позволяет, чтобы не отпугивать клиентов…» — пишет молодая звезда.

Юлианна посетовала, что половина населения не верит в опасность вируса и все равно посещает места большого скопления людей. Певица привела печальный пример итальянцев, которые тоже думали, что эпидемия их не коснется. Она призвала своих фанатов не ходить туда, где много народа, и закрывать лицо любыми средствами, если нет масок.

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