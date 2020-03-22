«Обаятельный Слон»: выбывший из шоу «Маска» Глызин поделился впечатлениями от проекта

В самом секретном телепроекте сезона с каждым выпуском становится все меньше участников.

Певец Алексей Глызин, скрывавшийся в костюме Слона, поведал, что сами участники даже не догадываются, кто именно прячется под другими масками. Артист не расстроился, что ему пришлось покинуть шоу, и признался: нелегко приходится каждому артисту – тяжелый костюм приходится носить на площадке не снимая.

«Первое условие проекта – это секретность, поэтому даже за кулисами никто без масок не разгуливал», — рассказал Глызин сайту Собеседник.ru. «Если честно, по поводу многих я уже догадываюсь, кто где, но согласно договоренностям, прописанным в контракте, я не могу ничего говорить».

Певец стал третьим покинувшим проект участником. До него рассекретили Стаса Костюшкина в костюме Мороженого и телеведущего НТВ Вадима Такменева под маской Хамелеона. Со Слоном Глызин очень даже подружился:

«Строгий, серенький костюмчик меня вполне устроил. Вообще, я хотел предложить Коня, но мне сказали, что Конь не предусмотрен. Зато получился добрый, обаятельный Слон», — признался музыкант.

Напомним, в музыкальном шоу под разными масками скрываются певцы, актеры, политики. Жюри, в составе которого Филипп Киркоров, Валерия, музыкант Тимур Родригес, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Гарик Мартиросян, в конце выпуска решают, кто именно должен сбросить маску. Шоу выходит по воскресеньям на НТВ в 20:10.