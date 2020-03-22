Леонид Агутин признался, что Варум не ревнует его к новой музе

Певец Леонид Агутин рассказал о своей новой музе, которую он нашел в Аргентине. В этой стране российский музыкант в последние месяцы записывал новый альбом, который выйдет 27 марта и сразу на трех языках, в том числе испанском, на котором мужчина пел впервые.

Пластинка записана в соавторстве с аргентинским исполнителем Диего Торресом — сыном киноактрисы Лолиты Торрес.

«Я считаю его маму великой женщиной. После общения с ее сыном Лолита стала моей музой», — признался Агутин «Экспресс-газете».

Он также отметил, что его жена не ревнует к новой вдохновительнице.

«Анжелика знает, что муз у творческого мужчины может быть много, а идеальная любимая женщина — одна. Она!» — ответил Леонид на каверзный вопрос журналиста.

Певец признался, что в его семейной жизни с Анжеликой Варум каждый день начинается «с чистого листа»: жена музыканта живет как бы без прошлого, не помнит обид и ссор, городов, куда супруги ездили отдыхать. Но мужчине такая черта характера его жены даже нравится. Напомним, пара вместе уже 20 лет.