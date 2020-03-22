«Удовольствие на карантине»: Лолита Милявская эротично почистила унитаз

Каждый развлекает себя как может в период карантина из-за коронавируса. Певица Лолита Милявская решила попробовать себя в роли актрисы и сняла забавный и эротичный скетч в своем инстаграм-аккаунте. На видео артистка предстала в откровенном декольте и тяжело дышала от изнеможения:

«Чистка унитазов — сплошное удовольствие на карантине…» — подписала пикантное видео Милявская.

Подписчики пришли в восторг от актерской игры Лолиты. А также поблагодарили за то, что певица подняла им настроение:

«Хоть одна хорошая новость!!! Спасибо вам за позитив! А белье-то огнище!», «Лолита юмористка, Вы супер!», «Приколистка», «Браво, вы великолепны, ничто вас не портит», — можно прочитать среди комментариев.

Конечно, нашлись и те, кто раскритиковал Милявскую за «сортирный юмор», но недовольных поведением певицы оказалось значительно меньше.