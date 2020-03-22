«Надеюсь, души их встретились»: в день смерти Лимонова погибла собака его бывшей жены

20 марта актриса Екатерина Волкова опубликовала в Instagram объявление о пропавшей собаке. У 46-летней артистки пропала акита-ину по кличке Лиса, произошло это в деревне Белозерово Московской области. Спустя два дня женщине позвонили и сообщили, что ее питомца сбила машина. Тело животного было найдено на обочине дороги.

Волкова рассказала поклонникам, что трагедия произошла в тот же день, когда умер ее третий муж Эдуард Лимонов — 17 марта. Беда не пришла одна, грустно отметила актриса.

«Тяжело это осознавать и смотреть на Зума (второй питомец в семьи. — Прим. авт.), который ничего не ест, в дом не заходит, ждет ее. А ее закопали. Тяжело… И как детям говорить, что поиски собаки завершены… — пишет Екатерина. — Надеюсь, души их встретились и будет она Эдуарду вечным верным другом, как Банга с Понтием Пилатом».

Несмотря на горечь утраты, актриса не стала проклинать водителей, а призвала их быть внимательными на дорогах.

Напомним, Волкова и Лимонов были вместе в 2006-2008 годах. У них родились сын Богдан и дочь Александра. Пара распалась из-за неприспособленности писателя к семейному быту, но бывшие супруги сохранили теплые отношения.