Всей семьей в аэропорту: Джиган возвращается в Россию?

В Сети появились фотографии, на которых рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой и четырьмя детьми передвигаются по аэропорту. Предположительно, супруги решили вернуться в Россию, сообщает сайт StarHit, хотя в личных микроблогах в Инстаграм звездная пара об этом не сообщала.

Напомним, знаменитая пара переехала в Америку зимой, когда Оксана Самойлова готовилась стать матерью в четвертый раз. В одной из клиник Майами появился на свет долгожданный сын Давид. Через некоторое время в семье произошел скандал, в результате которого рэпер оказался в клинике для алко- и наркозависимых. Выйдя оттуда через неделю, рэпер не перестал вести себя странно. Оксана Самойлова прокомментировала происходящее значительное время спустя:

«Так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё, что строилось 10 лет», — написала Самойлова.

Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», у Джигана в России идет подготовка к презентации нового альбома, а у Оксаны Самойловой — планы по запуску личного бренда косметики.