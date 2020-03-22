«Искала в толпе людей его лицо»: Волочкова рассказала о главном романе в своей жизни

В своих мемуарах «Плата за успех» знаменитая балерина Анастасия Волочкова вспомнила о своей самой яркой любви. Как пишет артистка, в начале «нулевых» она три года жила с неким олигархом, который до сих пор остается главным мужчиной в ее жизни.

Этот богатый предприниматель имел отношения со многими известными дамами, однако они распадались на почве ревности. И Волочкова не стала исключением.

«До меня у него был роман с одной известной певицей. Они тоже расстались не слишком по-доброму. У них был скандал на почве ревности… После разрыва она еще долго лечила нервы, вроде бы даже лежала в психиатрической клинике», — цитирует балерину «Комсомольская правда».

Неназванной певице, однако, повезло больше. Мужчина оставил ей дом, средства к существованию и не губил ее карьеру. А вот с Волочковой вышло иначе — ее сценический успех бывший возлюбленный буквально собирался стереть в порошок. Анастасия пишет, что олигарх позвонил ее матери и пообещал, что теперь балерина «будет танцевать только на дискотеках». Такую злость она объясняет тем, что всех своих предыдущих дам мужчина бросал сам, а она была первой, кто ушла от него по собственной воле.

Но Волочкова не скрывает, что сейчас очень скучает по тем отношениям. За прошедшие годы она не раз мечтала о том, чтобы встретиться, поговорить и простить друг друга.

«Неосознанно искала в потоке движения номер его машины, а в толпе людей — его лицо», — трогательно пишет Анастасия.

Напомним, сейчас у балерины новый кавалер, от поступков которого она без ума. Артистка регулярно хвастается в Сети его подарками, а вот лица мужчины старается не показывать.