Футбол под карантином: Месси потренировался с туалетной бумагой вместо мяча

Один из лучший футболистов современности, аргентинец Лионель Месси поддержал популярный в Сети челлендж набивания ногой туалетной бумаги.

В связи с повсеместным карантином и ажиотажем на скупку средств личной гигиены в интернете появилась новая забава: снимать видео с рулоном бумаги, будто это — футбольный мяч. Сначала мальчишки выкладывали подобные ролики в шутку, затем подключились и профессиональные футболисты, которые из-за отмены чемпионатов тоже сидят дома. Многие звезды спорта повторили этот трюк, в их числе и Месси (у него получилось 19 ударов). Пользователи Сети иронично пишут в комментариях у участников челленджа: «Ах, вот кто скупил всю бумагу в магазинах».

Кстати, российские звезды футбола тоже не остались в стороне. Недавно ведущий канала «Матч-ТВ» попросил повторить трюк Андрея Аршавина. Спортсмен принял вызов, но получилось у него не с первой попытки. В эфир, конечно же, попал эффектный дубль.

А сколько раз вы сможете набить рулон туалетной бумаги?