Коронавирус, adios: коллектив балалаечников записал кавер на песню Uno

В Сети набирает популярность ролик пермских балалаечников на мотив песни Uno группы Little Big. Только в кавере музыканты поют про охвативший всю планету вирус COVID-19. «Коронавирус, adios, adios!» — поется в припеве.

«В связи с распространением коронавируса COVID-19 и отменой всех массовых мероприятий мы вынуждены перейти к решительным мерам борьбы и запустить противовирусное видео», — написали под видео авторы.

Зрители восхитились находчивостью музыкантов и поспешили дать обратную связь на клип:

«Ааааааа, клёво!!!!!!!! Весело и оптимистично! Да закончится уже коронавирус побыстрее! Аминь!», «Ребята, это бомба! Побежал мыть руки и в поля! Ура!», «Молодцы! не унывать! справимся!» — можно прочитать под видео.

Напомним, песня Uno, которую перепели балалаечники, должна была звучать в Роттердаме на «Евровидении» в мае. Но, увы, музыкальный конкурс был отменен, и теперь по условиям шоу участникам от России, группе Little Big, придется готовить новый хит.