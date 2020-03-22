«Шикарная Ди»: поклонники оценили фотографию Дианы Гурцкой без очков

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Лавандовый цвет и бахрома: что будет модно в этом сезоне, показали Глюкоза, Шейк и Собчак

Прошедшие недели моды в Париже и Милане внесли изменения в тренды года. Дизайнер Сергей Никулин разъяснил некоторые из них читателям Teleprogramma.pro.