«Шикарная Ди»: поклонники оценили фотографию Дианы Гурцкой без очков

Знаменитая певица и общественный деятель Диана Гурцкая из-за проблем со зрением вынуждена всю жизнь быть в темных очках и практически никогда не выходит без низ в свет. Однако поклонникам звезды повезло: накануне ее брат и продюсер Роберт поделился в личном аккаунте в Инстаграм фотографией сестры без ее постоянного аксессуара. Вместо них лицо и лоб украшала подвеска в стиле монисто.
Подписчики пришли в восторг: макияж и оригинальное украшение подчеркнули природную красоту звезды.
«Потрясающе!», «Шамаханская царица», «Невероятно красиво, хрупко! Диана красавица!», «Шикарная Ди, красавица», «Невероятно красиво, хрупко!» — усыпали звезду комплиментами многие читатели.
Известно, что Диана Гурцкая не видит с детства. Певица замужем и у нее есть сын. Во время беременности она переживала, что ее малыш будет незрячим, но все обошлось – мальчик родился здоровым.