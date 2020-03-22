«Не хочу работать»: Филипп Киркоров признался, что кайфует дома на карантине

Музыкант поучаствовал в «прямом эфире» у дизайнера Игоря Гуляева и рассказал, чем занимается в изоляции.

Накануне у отечественного модельера Игоря Гуляева в «прямом эфире» побывала не только певица Слава, но и Филипп Киркоров. Дизайнер поинтересовался, как проводит дни в заточении российский король эстрады. Певец рассказал, что всю последнюю неделю он находится в загородном доме, смотрит сериалы, играет с детьми.

«Благодаря этой неделе я так кайфую дома! Я понял, что я не хочу работать. Оказалось, это очень про меня», — признался Киркоров.

Кроме семейных дел, Филипп Бедросович занялся онлайн-бизнесом: он наконец разобрал свой легендарный гардероб, нашел массу вещей, из которых «вырос», и теперь решил их продавать.

Ранее певица Слава рассказала, чем занимается, сидя в изоляции из-за коронавируса. Звезда призналась, что из-за отмены концертов ей придется отдыхать два месяца.