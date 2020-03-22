«Очень бы воодушевили»: Водонаева считает, что нужно провести «Евровидение» и футбольный чемпионат Европы

Экс-участница телепроекта «Дома-2», блогер и скандальная телеведущая Алена Водонаева считает, что в непростой период карантина из-за коронавируса жителям многих стран без развлекательных шоу и мероприятий придется еще тоскливее. Поэтому звезда Инстаграма призывает бизнесменов – производителей туалетной бумаги и медицинских масок – проспонсировать такие мероприятия, как «Евровидение-2020» и Чемпионат Европы по футболу, в формате ТВ-шоу, без зрителей. Это хоть как-то разнообразит жизнь людей в изоляции.

«Трансляции этих важных событий в период карантина очень бы воодушевили жителей планеты», — приводит слова Водонаевой портал 7дней.ру.

Напомним, что помимо вокального и спортивного мероприятий отменены многие культурные события. Например, Каннский и Московский кинофестивали. Остановилось кинопроизводство, премьеры фильмов переносят на неопределенный срок. Без работы остались многие артисты, музыканты и спортсмены.