«Я и мой бурито»: супермодель Белла Хадид поделилась откровенным снимком

Многие знаменитости по всему миру сознательно ограничили себя от контактов с внешним миром и активизировались в социальных сетях. Вот и знаменитая модель Белла Хадид в своем микроблоге в Инстаграм не просто публикует фотографии, но и высказывает свое мнение о коронавирусе, а также дает советы подписчикам поберечь себя и своих близких. Причем звезда делает это весьма пикантным образом – снимая полуобнаженные селфи:

«Я и мой бурито говорят тебе оставаться дома. Не только для своей безопасности, но и ради всего мира и всех тех, кого вы любите», — обратилась звезда.

Звезда предложила массу идей, чем занять себя в изоляции: например, можно заняться медитацией, поиграть с питомцами, связать носки или написать стихотворение родным. А главное – не забывать мыть руки. При этом на снимке девушка сидит на полу, обнажена по пояс и прикрывает свою грудь мексиканскими лепешками.

Напомним, масштабное распространение коронавируса по планете ВОЗ признала пандемией. По официальным данным, на 22 марта заболевших во всем мире 311 135 человек. В России подтверждено 306 случаев заражения.