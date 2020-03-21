«Прекрасная мамочка»: Алсу с подросшими дочками устроила домашние танцы на камеру

Алсу в марте успела несколько раз появиться на публике. Она блеснула в стильном наряде на шоу Валентина Юдашкина, а потом посетила вечеринку Алексея Чумакова и праздник Аллы Крутой. Певица едва успевала менять вечерние платья.

Однако вскоре артистка, вслед за коллегами, самоизолировалась из-за пандемии коронавируса. Уже несколько дней звезда не выходит из особняка. Даже годовщину со дня свадьбы она отметила дома.

больше по теме Живое исполнение: Алсу в домашней обстановке спела хит Уитни Хьюстон Артистка находится на карантине пятый день.

Ранее Алсу призналась, что не скучает. Она нашла плюсы в карантине. Певица общается с мужем и детьми, снова стала рисовать, а также наконец-то смогла перебрать гардероб. Более того, она находит время на творчество.

Накануне артистка спела в домашней обстановке хит Уитни Хьюстон. А теперь она устроила танцы на камеру со своими дочками: 13-летней Сафиной и 11-летней Микеллой. Они облачились в новые футболки с принтом «Сиди дома, не гуляй» от Игоря Гуляева, которые уже успела оценить даже Алла Пугачева.

На кадрах девочки танцуют по очереди, а потом показывает класс и Алсу. Они не уступает в пластике своими наследницам. Певица с недавних пор привыкает снимать ролики для популярной платформы «Тик-Ток», чтобы расширять аудиторию.

Поклонники отметили, что Алсу прекрасная мама. Также многие оценили ее танец. «Вы такие крутые с дочками! Восхищаюсь вами в роли мамы и не только», «Какие милые! Мама выглядит как одноклассница», «Алсу, какая же вы прекрасная мамочка», «Сафина — природная красота», «Как три сестрички», — прокомментировали пост подписчики. «Класс, хочется пересматривать», — заверила Валерия. «Хорошенькие», — присоединилась Зара.