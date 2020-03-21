Пригожин в изоляции «расхламил» гараж впервые за 17 лет

Продюсер признался, что изо всех сил пытается искать положительные стороны в самоизоляции.

Продюсер Иосиф Пригожин, находясь в самоизоляции, впервые за 17 лет «расхламил» гараж. Этим фактом супруг певицы Валерии похвастался подписчикам.

Музыкальный эксперт рассказал, что из-за напряженного графика регулярно отодвигал на «потом» некоторые домашние дела. Позже эти задачи сформировали небольшой список, воспоминания о котором портили Пригожину настроение.

В отсутствие работы из-за коронавируса Иосиф решил вспомнить о незаконченных делах. Так, Пригожин разобрал гараж впервые за 17 лет и навел порядок в рабочем кабинете. Ограничиваться этим эксперт, впрочем, не намерен: в ближайших планах Иосифа также значится книжный досуг.

«Весь скопившийся хлам теперь будет аккуратно выглядеть, красиво, с полочками. Во всем нужно попытаться найти положительную сторону. По-другому нас, видимо, было не остановить. В вечной гонке мы начали терять себя. Разберитесь дома, разберитесь в гараже, и тогда все точно будет хорошо», — посоветовал он.

Отметим, что сейчас многие знаменитости отошли от своих дел, предпочитая уделять внимание семье и саморазвитию. Так, Алена Водонаева призналась, что вместе с сыном осваивает спорт, Кети Топурия играет с дочерью, а Устинья Малинина разучивает новый язык.