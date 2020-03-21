Дочь Малинина разучивает французский на карантине

19-летняя дочь артиста Александра Малинина Устинья усердно разучивает французский, находясь на карантине. Напомним, не так давно девушка поступила в престижную консерваторию Лондона – за рубежом девушка постигает творческую профессию.

Сейчас Устинья находится в Германии, там врачи зафиксировали уже 16 тысяч случаев заражения. Чтобы поберечься, Малинина самоизолировалась, а в свободное время активно занимается развитием.

В субботу, 21 марта, Малинина опубликовала видео, на котором показывает, как распевается. В момент тренировки девушка держит на руках любимого питомца – пса Бруно.

«Шестой день карантина. Учу французский», — сопроводила она видео подписью.

Многочисленные фолловеры Малининой остались в восторге от голоса девушки. Некоторые подметили, что она чудесным образом похожа на папу, причем не только внешне, но и манерой исполнения.

Другие похвалили силу голоса Устиньи, а третьи отметили хорошее произношение. «Голос шикарный, хочется слушать», «Поете божественно! Привет с Афин», «Очаровательна до невозможности!Прелестна и талантлива многогранно!», — хвалят люди начинающую артистку.