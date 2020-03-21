«Ничему народ не учится»: Кадони поиронизировал над россиянами, скупающими гречку и бумагу

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони поиронизировал над россиянами, массово сметающими с полок гречку и туалетную бумагу. 33-летний черный маг заявил, что в полной мере спокойно и комфортно ощущает себя только в домашней атмосфере.

Как только он выходит на улицу, то сталкивается с угрюмыми и паникующими людьми, которые усердно стараются обезопасить себя от коронавируса масками и иными мерами предосторожности.

Творящаяся вокруг паника ввергает Кадони в тоску.

«Вспоминаю как несколько лет назад, когда заговорили об экономическом кризисе, все бросились скупать телевизоры и бытовую технику. Полки были пустые во всех магазинах электроники, в итоге потом годами люди торчали на сайтах объявлений и не знали, куда спихнуть собственные покупки, продавая все за бесценок. Сейчас продуктовые магазины и туалетная бумага. Ну, это только уже в помойку или складировать. Ничему народ не учится», — высказался он.

Кадони подчеркнул: он не отрицает сложность ситуации, однако искренне не понимает, зачем люди собственной паникой осложняют себе жизнь. Влад припомнил, что мир уже справился с несколькими опасными очагами болезней, а значит, способен справиться и с коронавирусом.

«Но вот какой ценой для нервной системы, зависит уже от каждого из нас. Все пройдет, и печали и радости…», — акцентировал внимание он.