«На улицах ни души!»: сестра Нетребко рассказала о карантине в Дании

Наталья не стала скрывать, что паника среди жителей быстро улеглась, поэтому в магазинах снова много продуктов, а она гуляет с собакой по лесу, как и всегда.

Анна Нетребко недавно была расстроена из-за аварийной ситуации, которую объявили в Австрии, где она живет с семьей. Обычно оперная дива много путешествует, но теперь ей на время пришлось отказаться от поездок, так как границы закрыты.

Артистка не скучает. Она успела перебрать дома книги и гардероб. Более того, у нее появилось время готовить вкусные блюда для мужа и сына. Перед самоизоляцией дива успела повидаться с сестрой Натальей.

Девушка живет в Дании. Она вернулась домой до того, как закрыли границы в связи с пандемией коронавируса. Накануне сестра оперной певицы рассказала о ситуации в стране спустя неделю карантина.

По ее словам, как и во всей Европе, страна закрыла границы, а также не работают магазины, рестораны, кафе, школы и другие учреждения.

«Кто-то продолжает работать, но в основном предприятия закрыты (пока до 19-го апреля). Несколько дней назад датская королева Маргрете ll выступила с речью, в которой призвала всех датчан оставаться дома. Народ в Дании крайне сознательный — на улицах ни души! В продуктовых магазинах по 2-3 человека, да и те держатся метрах в пяти друг от друга», — поделилась Наталья.

По ее словам, как и в России, первое время в магазинах был ажиотаж. Люди все скупали в магазинах, но теперь на полках снова много продуктов.