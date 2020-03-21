«На улицах ни души!»: сестра Нетребко рассказала о карантине в Дании

Анна Нетребко недавно была расстроена из-за аварийной ситуации, которую объявили в Австрии, где она живет с семьей. Обычно оперная дива много путешествует, но теперь ей на время пришлось отказаться от поездок, так как границы закрыты.
Артистка не скучает. Она успела перебрать дома книги и гардероб. Более того, у нее появилось время готовить вкусные блюда для мужа и сына. Перед самоизоляцией дива успела повидаться с сестрой Натальей.
Девушка живет в Дании. Она вернулась домой до того, как закрыли границы в связи с пандемией коронавируса. Накануне сестра оперной певицы рассказала о ситуации в стране спустя неделю карантина.
По ее словам, как и во всей Европе, страна закрыла границы, а также не работают магазины, рестораны, кафе, школы и другие учреждения.
«Кто-то продолжает работать, но в основном предприятия закрыты (пока до 19-го апреля). Несколько дней назад датская королева Маргрете ll выступила с речью, в которой призвала всех датчан оставаться дома. Народ в Дании крайне сознательный — на улицах ни души! В продуктовых магазинах по 2-3 человека, да и те держатся метрах в пяти друг от друга», — поделилась Наталья.
По ее словам, как и в России, первое время в магазинах был ажиотаж. Люди все скупали в магазинах, но теперь на полках снова много продуктов.
«Я соблюдаю все правила карантина и практически никуда не выхожу. Вчера вот в город за продуктами съездила — всё!
Живу я в лесу и долгие прогулки по лесу у меня никто не отнимет — собака моя в счастии! Я человек домашний и вынужденная самоизоляция не является для меня таким уж тяжёлым испытанием.
Я никогда не скучаю дома! Дел всегда полно, особенно весной! Горжусь, что многое уже сделано за эту неделю — окна помыты, зимние вещи разобраны, сложены, спрятаны до осени. В саду обрезала гортензии, расчистила дорожки от сухих веток и старых листьев, помыла и выставила на солнышко садовую мебель…», — поведала девушка.