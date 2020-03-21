«Дразнит аппетит»: Семенович сверкнула соблазнительными формами в черном боди

Анна Семенович не скрывает, что мечтает выйти замуж. При этом она очень разборчива в мужчинах. Певица не раз отмечала, что ей нужен состоятельный и надежный человек. Не так давно она призналась, что ее сердце не свободно. Имя бизнесмена артистка не назвала, но заверила, что он ее радует подарками и делает неожиданные сюрпризы. Звезда даже задумалась о создании семьи и детях. На днях она самоизолировалась вместе с возлюбленным.

Однако Анна продолжает радовать поклонников пикантными снимками. По всей видимости, избранник не запрещает звезде публиковать эротические фото, показывая фигуру во всей красе. На этот раз она предстала в кадре в черном боди, которое подчеркнуло ее пышную грудь и стройные, подтянутые ноги. На плечах артистки едва держался шелковый халат. Она стояла на шпильках, приняв соблазнительную позу.

«Так хочется ярких красок», — отметила Семенович.

Поклонники были сражены красотой певицы. 40-летняя девушка получила множество комплиментов. «Какая-то красота, вот могучая», «Вау, Аня, я вызываю МЧС, у меня пожар», «Зачетный фотошоп, качественный. Мне понравилось», «Даже в черно-белых красках вы очень яркая и цветная!», «Шикарная», «Ну какая красота. Дразнит аппетит», «верх совершенства», «И с формами можно быть секс-бомбочкой», — прокомментировали пост подписчики.