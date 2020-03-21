Валентина Толкунова обвенчалась с мужем за два года до смерти

Валентина Толкунова ушла из жизни в 63 года после длительной болезни. Артистка до последнего находила силы, чтобы выступать на сцене. Смерть артистки была шоком для ее поклонников и друзей.

В студии передачи «Привет, Андрей!» Игорь Крутой вспомнил, как певица помогла ему получить первое жилье в Москве. А Лев Лещенко не стал скрывать, что тепло общался с ней. Он навестил Толкунову за два дня до смерти. По его словам, они долго разговаривали.

Подруга артистки Маргарита Лапина отметила, что женщина действительно выглядела очень бодрой и много общалась, несмотря на свое состояние.

«Это не умирающая больная. Я когда вошла, никого не было. Она мне говорит: „Ну как я?“. Отвечаю Валюше, что очень даже симпатично. „А ты видишь, какие у меня щеки опухшие?“ Я ей ответила: „Да ладно, тебе идет, а во-вторых, это все пройдет“. Я считаю, что при ее набожности господь очень помог ей уйти из этой жизни с при такой болезнью, с таким диагнозом, так легко, как она ушла. Когда ее увозили в реанимацию. Рядом стояла мама. Она ей сказала: „Мама, не переживай! Я видела Господа Бога. Он мне сказал, что любит и поможет мне“. Восемь монастырей ее отмаливали», — поделилась Лапина.

Как известно, Толкунова дважды была замужем. Со вторым мужем Сергеем Папоровым она одно время жила раздельно, но потом они воссоединились. Жена брата звезды Сергея Толкунова — Валерия Толкунова заверили, что певица никогда не держала на мужа обиды.

«До конца они были с Юрием Николаевичем мужем и женой. Года за два, наверное об этом никто не знает, они венчались. До того как Валечка ушла», — вспомнила женщина.

Андрей Малахов подсчитал, что пара была вместе 34 года. К слову, Папоров скончался через полтора месяца после смерти возлюбленной.

Многие знают, что с единственным сыном Колей у артистки не складывались отношения. Она никогда не говорила на эту тему. Толкунова не рассказала о проблемах в отношениях с наследником ни в одном интервью. Валентина Васильевна посвятила себя сцене, поэтому ребенку не хватило материнской любви. Гости в студии отметили, что до сих пор наследник актрисы не дает никаких интервью. «Это его принцип», — пояснили они.