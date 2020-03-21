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«Селфи-палку» не покажу»: Жорин пожаловался на нашествие женщин после интервью Гордон

Знаменитому адвокату стали поступать сообщения откровенного характера.

«Селфи-палку» не покажу»: Жорин пожаловался на нашествие женщин после интервью Гордон
Сергей Жорин/Фото: https://www.instagram.com/p/B9zY7lkof9q/

Звездный адвокат Сергей Жорин пожаловался на нашествие женщин после интервью бывшей супруги Екатерины Гордон. В гостях у канала Super девушка, которая родила в браке с юристом ребенка, заявила, что вместо причинного места у того имеется селфи-палка.

Тот, якобы активно пользуясь устройством для гаджетов, рад любому его упоминанию, из-за чего Гордон наблюдает «деградацию» супруга.

Подписчикам на личной странице в Instagram Жорин рассказал, что после слов его бывшей жены о селфи-палке ему в директ стали активно писать женщины с просьбой показать то, о чем говорит Гордон.

Некоторые просто предлагали юристу познакомиться. Ситуация вокруг его персоны немало повеселила мужчину, в чем он откровенно признался публично.

«Девчонки, я, конечно, все понимаю – интервью, все такое, но хватит мне писать в директ, чтобы я вам выслал фото «селфи-палки». Ну, это же несерьезно! И сообщения: «Сережа, можно я твою родинку отгрызу», это угарно.

Вы же должны понимать, что это все – художественный вымысел, аллегория, юмористический фельетон. «Селфи-палку» не покажу», – резюмировал он.

Ранее Сергей поведал, что уверен – причиной поведения Гордон являются банальные сожаления о разводе. Мол, Катя не может простить себе того, что Жорин от нее ушел, поэтому сливает свой негатив на всех вокруг. Сам адвокат на выпады жены давно не реагирует.

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