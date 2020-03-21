«Я сейчас заплачу»: Андрейченко запечатлела пустые полки в супермаркете в Лос-Анджелесе

Певица приехала в США из Мексики. Она была поражена увиденным.

Наталья Андрейченко в прошлом году вернулась в Россию, порадовав поклонников своим появлением на ТВ. 63-летняя актриса поразила многих моложавым видом и новым имиджем.

Однако задерживаться на родине она не стала. Звезда вернулась в Мексику, где живет последние семь лет. Но на днях звезда пропала из виду. Как оказалось, она приехала в США.

больше по теме Отказавшаяся от обвинений в пиаре Андрейченко внезапно запустила новый проект Чуть ранее актриса неожиданно пропадала в Мексике.

Андрейченко решила заглянуть в супермаркет в Лос-Анджелесе. Она с камерой прошлась среди стеллажей, показав опустевшие полки с продуктами.

На кадрах видно, как сотрудники магазина обрабатывают полки антисептиками. При этом работники ходят без медицинских масок и не отказывают покупателям в помощи. Правда, Наталья так и не нашла то, что искала.

«Вот у нас в Мексике все хорошо», — отметила она. «Да что это такое! Продуктов нет. Все исчезло, особенно хорошие продукты. Ребята, я сейчас заплачу, ну как же так», — пожаловалась артистка.

Наталья не смогла найти хорошую мочалку, а также орехи. Большинство полок в супермаркете были пустыми. Многие поклонники были тоже шокированы тем, что происходит в США из-за коронавируса.

Некоторые отметили, что на российских прилавках есть почти все продукты, кроме гречки, которую не успевают завозить. Они поблагодарили актрису за экскурсию.