«Нужно в психбольницу лечь»: Айза отреагировала на скандальное интервью Гордон

Блогер и адвокат длительное время выясняют отношения в социальных сетях.

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина отреагировала на скандальное интервью Екатерины Гордон. Напомним, на днях юрист появилась в гостях у Алены Жигаловой: ей девушка раскрыла подробности болезненных отношений с Сергеем Жориным, детали работы с Аленой Водонаевой и нюансы написания песен.

Не смогла смолчать Катя и на тему конфликта с Айзой. Гордон лишний раз подчеркнула, что слова Анохиной про отношения с престарелым мужчиной – неправда, а флирта с женатыми рэперами не было.

Спустя пару дней подписчики решили спросить, что сама Айза думает на тему услышанного. Блогер, судя по всему, к конфликту с Гордон интерес потеряла, поскольку на вопрос ответила максимально кратко.

«Гордон нужно не на интервью ходить, а все же лечь в психбольницу. Пригожин меня знает! И мы общаемся!», — ответила Айза на уточнение по поводу ее взаимоотношений с продюсером.

Ранее сама Гордон сообщила, что Анохина отказалась проходить с ней тест на наличие запрещенных веществ в крови. Айза предпочла очередной выпад оппонентки не комментировать.