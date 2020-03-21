«Все больше на маму похожа!»: 48-летняя Орбакайте предстала с новой прической и без макияжа

Кристина Орбакайте не так давно вернулась из США. Там она отдыхала со своей семьей. Каникулы певицы затянулись из-за травмы ноги. По этой причине были отменены ее концерты в феврале. Вернувшись на родину артистка успела принять участие в шоу Валентина Юдашкина и записать новую песню. Остальные дела артистка отложила. Последовав примеру коллег, она самоизолировалась. Ближайшие недели звезда проведет дома.

Накануне Орбакайте поделилась редким домашним фото. Она решила запечатлеть себя без макияжа и с новой прической. Свои локоны певица заколола, оставив несколько прядей у лица, создав эффект короткой стрижки. Она позировала в лаконичной черной футболке, сидя в кресле. «Привыкаем к новому режиму», — отметила артистка.

Многие поклонники заверили, что Кристина поступила правильно, перестав выходить на улицу. При этом некоторые были удивлены снимком без макияжа и фильтров. Они заявили, что певица стала еще больше похожа на свою маму Аллу Пугачеву.

«Кристина, какая вы классная», «Кристина, вот теперь я абсолютно точно вижу как вы похожи на маму. Раньше это было не так сильно заметно», «Новая причёска?», «Красотка», «С возрастом всё больше на маму похожа! Таким генам можно только позавидовать!», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Алла Пугачева тоже не боится демонстрировать естественную красоту. Она проводит время в замке с мужем и детьми.