«Папина принцесса»: Эмин запечатлел подросшую дочку Афину в домашней обстановке

Эмин Агаларов каждый год организовывает фестиваль «Жара», поддерживает многих артистов и сам записывает песни. Однако все свободное время он старается проводить с детьми. От первой жены Лейлы Алиевой у него подрастают близнецы Али и Микаил, а еще дочь Амина. После развода певец нашел свое счастье с Аленой Гавриловой. Недавно их общей дочери Афине исполнился один год. Примечательно, что кроха появилась на свет в канун Нового года.

Агаларову приходится часто покидать семью из-за командировок. Но близкие всегда с нетерпением ждут его возвращения. А в связи с коронавирусом даже артист стал больше времени проводить дома. Так, накануне он поделился редкими домашними кадрами. На них его младшая дочь в белом комбинезоне бегает по коридору с мыльными пузырями. В какой-то момент она остановилась у окна и прислонилась к нему ладонями, будто намекая, что хочет погулять.

«Я буду любить тебя всегда», — написал Эмин.

Поклонникам нечасто удается увидеть его наследницу. Многие восхитились трогательными кадрами. «Папина принцесса», «Вот оно, счастье!», «Милота», «Невероятно трогательно смотреть на такую любовь отца к своей дочери», «Девочка — залог крепкого семейного очага», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что после развода певец продолжил общаться со старшими наследниками. Он часто проводит с ними время.